Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali İlhami Aktaş\'a veda ziyaretinde bulundu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası görevini devir edecek olması nedeniyle Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Aktaş, makamında kabul ettiği Gökhan'a Çanakkale'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Gökhan da Aktaş'la çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.
Aktaş, Gökhan'a mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 8.856,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde 'şok yol arama' faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'deki duruma hiçbir müdahalede bulunmadığını ve İsrail'le ticaretin artarak devam ettiğini belirtti. Babacan, paranın etkisiyle ilke ve değerlerin göz ardı edildiğini ifade etti.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında yanarak batan tekneden çeşitli parçalar su altından çıkartıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022 yılında başlattığı iftar etkinliğini bu yıl 81 ilde gerçekleştiriyor. Adıyaman'da da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruluyor. İftar programlarında çocukları eğlendiren ve çeşitli hediyeler veren Vakıflar Genel Müdürlüğü, gençlerin vakıf konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı. Kentte saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı. Balıkçılar da fırtına uyarısı nedeniyle denize açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı. Sinop Valiliği ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
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