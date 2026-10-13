Çanakkale Biga\'da darbedilen öğrencinin ailesi sanık için en ağır cezayı istiyor

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede 25 Eylül 2025'te çıkan kavgada, sınıf arkadaşı tarafından darbedilerek ağır yaralanan 15 yaşındaki öğrencinin ailesi, tutuklu sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.

Darbedilen Murat Duha Yıldız'ın babası Hasan Yıldız, gazetecilere, oğlunun Çanakkale'de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalıp taburcu edildiğini söyledi.

Daha sonra memleketleri Zonguldak'a döndüklerini ve burada fizik tedavi sürecinin devam ettiğini anlatan Yıldız, "Şu anda evde çocuğumuzun bakımına devam ediyoruz. Olayın başladığı günden beri karşı taraf cezaevinde. 16 Ekim'de Biga Adliyesi'nde karar mahkememiz var. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Anne Çiğdem Yıldız da sanığın en ağır cezayı almasını istediğini dile getirerek, "Canlı cenazeye bakıyorum ben. Yaralı değil, yaralı olup da kurtulmadı benim oğlum. Her şeye muhtaç. 'Su içesim var, karnım aç.' diyemiyor." diye konuştu.

Öte yandan sanık Y.C'nin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına 16 Ekim'de Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız, 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Y.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.