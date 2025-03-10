Çanakkale'de 109 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale açıklarında 22'si çocuk 109 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında ilerleyen bir balıkçı teknesi tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-66" sahil güvenlik gemisi ile "TCSG-903" ve "TCSG-908" botlarının ekipleri, İtalya rotasındaki teknedeki 22'si çocuk, Afganistan, İran, Pakistan ve Irak uyruklu 109 göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Operasyonda Moldova, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 3 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.