Çanakkale\'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı

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(ÇANAKKALE) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çanakkale'de de bir dizi etkinlikle kutlandı. Çanakkale'de bayram coşkusu, Grup Seksendört'ün konseriyle taçlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü kapsamındaki etkinlikler, Çanakkale'de dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerle başladı.

Törene Vali İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile kurum ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar da gerçekleştirildi. Bayram günü Barış Kordonu'nda tüm gün plaj voleybolu, minyatür futbol, masa tenisi, step, aerobik, zumba, cimnastik, pilates, salsa, bachata, limbo, kürek ve kano workshop etkinlikleri yapıldı. Triart Sanat Okulu, Kale Gençlik Derneği, Genç Tema, ÇOMÜ Müzik Etkileşim Topluluğu, Tazı Firması, ÇABİS, ÇABİP Bisiklet Turu, Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü, Kolej Dans, 18 Mart Motorsiklet Derneği ve Çanakkale Motorsikletliler Derneğinin de gönüllü katkı sunduğu etkinliklere katılan kentliler, sporla iç içe bir bayram coşkusu yaşadı.

Bisiklet turu düzenlendi

Spor etkinlikleri kapsamında Çanakkale Bisiklet Platformu Bisiklet Turu da düzenlendi. 19 Mayıs Pazar günü Golf Çay Bahçesi önünde toplanan platform üyeleri ve kentliler, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, İskele, Cumhuriyet Bulvarı, İnönü Caddesi, Plaj Caddesi, Deniz Sokak, Aziziye Caddesi, 100. Yıl Caddesi, Atatürk Caddesi, Troy Park AVM, Troya Caddesi, Atikhisar Caddesi, Pirireis Caddesi, Atatürk Caddesi, Demircioğlu Caddesi, İskele ve Troia Atı güzergahında bisiklet turu gerçekleştirdi.

Kent resim şenliğiyle renklendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın beğenilen etkinliklerinden biri de Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği "Graffiti ve Resim Şenliği" oldu. Özgürlük Parkı, Barış Kordonu, İskele Meydanı, Marina Balıkçı Terasları ve Halk Bahçesi'nde etkinlik için ayrılan alanlar, sanatçıların ve kentlilerin katkılarıyla rengarenk bir görüntüye kavuştu. Etkinlik alanlarını Başkan Erkek de ziyaret ederek kentlilerle bir araya geldi ve bayramlarını kutladı. Başkan Erkek ayrıca İskele Meydanı'ndaki etkinlik noktasında graffiti yaptı.

Karina Kültür Merkezi'nde etkinlikler düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karina Deniz Kültürü Merkezi'nde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Deniz Anıl Odabaşı ve Doç. Dr. Serpil Odabaşı'nın 4 Haziran 2024 tarihine kadar açık kalacak olan "Çanakkale İç Sularındaki Endemik Sucul Canlılar" isimli sergisi ile sucul biyoçeşitlilik ve su ayak izimiz temalı Açık Hava Okulu standı, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Altınağaç ve Doç. Dr. Alkan Öztekin rehberliğinde "Gemici Düğümleri" çalıştayı, Zen Spor Akademi, Çocuk Aikido Çanakkale Eğitmeni Mehmet Saruhan rehberliğinde aikido gösterisi, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tunç rehberliğinde "Hazine Avı" ödüllü bahçe etkinliği, "Yapay Zeka ile Kart Tasarımı" ve masaüstü oyunları ile ritmin rehberliğinde Line dansları gösterisi ilgi gördü.

Grup Seksendört coşkuyu artırdı

19 Mayıs coşkusuna yakışan final etkinliğinde ise ünlü müzik grubu Seksendört, Çanakkalelilerle bir araya geldi. Özgürlük Parkı'nda gerçekleşen Gençlik Konseri'nde sahne alan Seksendört, sevilen şarkılarını kentlilerin de coşkulu eşliğiyle seslendirdi.

Konsere CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Başkan Erkek ve ailesi ile Belediye Meclis üyeleri de katılarak, gençlerin ve kentlilerin bayram mutluluğuna eşlik etti. Konserde Başkan Erkek, grup üyelerine geleneksel Çanakkale seramiği takdim ederek, herkesin bayramını kutladı.