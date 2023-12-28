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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık'ta Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içindeki 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı
28.12.2023 - 22:53,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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