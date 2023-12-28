21:27 •
İmamoğlu, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı: Cambaza bak oyunu oynanıyor•
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika