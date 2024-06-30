Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "KB-4304" ve "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki 23'ü çocuk 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.