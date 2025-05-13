Çanakkale'de 58 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de, nisan ve mayıs aylarında 58 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında mart ve nisan aylarında merkezde 1, Ezine'de 1, Lapseki'de 5, Ayvacık'ta 51 olmak üzere toplam 58 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.