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Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botlar içerisinde bulunan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
23.12.2023 - 22:17,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından durdurulan lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında farklı bir noktada da Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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