Çanakkale\'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.