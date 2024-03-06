Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu

Çanakkale\'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın kaybolduğu bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yumurcak'ın cesedi arazide bulundu ve hastane morguna kaldırıldı.

06.03.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Gülpınar köyünde yaşayan Mustafa Yumurcak'tan (80) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği görevlileri, Yumurcak'ı bulmak için arama köpekleri ve dron destekli çalışma başlattı.

Aramalar sürerken çevre sakinleri arazide Mustafa Yumurcak'ın cesedini buldu.

Ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
    18:07 Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.

  • İpekyolu Belediyesi, Kadınların Başarı Hikayelerini Anlattığı Bir Seminer Düzenledi
    18:03 İpekyolu Belediyesi, Kadınların Başarı Hikayelerini Anlattığı Bir Seminer Düzenledi

    İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği seminerde, farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar tarafından başarı hikayeleri anlatıldı. Lise öğrencilerinin ilgi gösterdiği seminerde, öğrencilere kariyer seçenekleri hakkında bilgi verildi ve gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri için çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı. Seminer sonunda katılımcılara günün anlam ve önemine ait hediyeler verildi.

  • Trabzon Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlararası İşbirliği Paneli
    18:03 Trabzon Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlararası İşbirliği Paneli

    Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlararası işbirliği vurgulandı. Panelde, bağımlılıkla mücadelede arz ve talep, danışmanlık ve tedavi, iletişim ve koordinasyonun önemi konuları ele alındı.

  • Murat Kurum: Geçmişte kadınlarımızı ayrıştıranlar bugün de siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar
    18:01 Murat Kurum: Geçmişte kadınlarımızı ayrıştıranlar bugün de siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada, İstanbul'un son 5 yılının tahribat dönemi olduğunu belirterek, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserleri eleştirdi. Kurum, ayrıca İmamoğlu'nun kadınlara yönelik ayrıştırıcı dilini reddettiğini ve CHP zihniyetinin değişmeyeceğini söyledi. Silivri'ye metrobüs ve halk plajları yapacaklarını da açıkladı.

  • İnegöl'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
    17:59 İnegöl'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir tır devrildi. Kazada tırın sürücüsü olan Ömer Doğan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle Doğan'ın cansız bedeni çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

  • Muş'ta Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Sıfır Atık Projesi İle Sergi Açtı
    17:58 Muş'ta Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Sıfır Atık Projesi İle Sergi Açtı

    Muş'ta yaşayan dekoratif el sanatları usta öğreticisi Mükerrem Sur, çevresinden topladığı kartonlardan yaptığı resimlerle sıfır atığa dikkati çekmek amacıyla sergi açtı. Sur'un 6 ay boyunca topladığı kartonlardan yaptığı 32 resim, Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, açılışta Sıfır Atık Projesi'nin önemine vurgu yaparak Sur'a teşekkür etti.


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 18:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasının cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement