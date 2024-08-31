Çanakkale'de av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Çanakkale\'de av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, denizlerde av sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Balıkçılar, avcılığın yasak olduğu dönemde teknelerinin bakımını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediye Başkanlığı ve Eceabat Su Ürünleri Kooperatifince düzenlenen törende balıkçılar için mevlit okutuldu ve dua edildi. Etkinliğe, ilçe yöneticileri, jandarma ve sahil güvenlik birimleri ile vatandaşlar katıldı.

31.08.2024 20:47
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, denizlerde av sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlayacak olması dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren balıkçılar, avcılığın yasak olduğu dönemde teknelerinin bakımını yaptı, ağlarını hazır hale getirdi.

"Vira Bismillah" diyerek denize açılmayı bekleyen balıkçılar için Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediye Başkanlığı ve Eceabat Su Ürünleri Kooperatifince tören organize edildi.

Eceabat Balıkçı Barınağı'ndaki törende, balıkçıların bereketli bir sezon geçirmeleri ve kazasız, belasız avcılık yapmaları için mevlit okutuldu, dua edildi.

İlçe Müftüsü Sinan Çetin'in yaptırdığı duanın ardından katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, AA muhabirine, ekmeğini denizden kazanan balıkçılarla bir araya geldiklerini söyledi.

Onları dualarla denize uğurladıklarını belirten Çiçek, "Bu gece 00.00 itibarıyla av yasağı sona erecek ve buradaki balıkçı arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz ekmeğini denizden kazanmaya devam edecek. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği her yıl yaparak bir araya gelelim ve dua edelim istiyoruz. Allah balıkçılarımıza sezonda bol, bereketli, helal kazançlar nasip etsin." dedi.

Kooperatif Başkanı Arif Şallı da bu sezon palamut ve lüferde bolluk beklediklerini ifade etti.

Etkinliğe, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Fidan, Sahil Güvenlik Akbaş Kolluk Destek Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Soykakilli ile balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından balıkçılar, av yasağının sona ermesini beklemek üzere Ege Denizi'ne doğru seyre geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı - Son Dakika

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