Çanakkale'de baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

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Çanakkale il genelinde baraj ve göletlere, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Öğrencilerde isim verdikleri balıkları bardak ile Atikhisar Barajına bıraktı.

13.08.2024 13:44
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Çanakkale'de baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale il genelinde baraj ve göletlere, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Öğrencilerde isim verdikleri balıkları bardak ile Atikhisar Barajına bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde, Çanakkale genelinde baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Proje çerçevesinde Atikhisar Baraj gölündeki düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde, Çanakkale'nin içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'na öğrencilerle birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan tarafından 250 bin yavru sazan bırakıldı. Öğrenciler de isim verdikleri balıkları bardak ile Atikhisar Barajına bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Bakanlığımızın Su Kaynaklarını Balıklandırma projesi için arkadaşlarımızla birlikte bir etkinlik düzenledik. İlimize bulunan 9 baraj 21 gölette toplam 30 su kaynağında bugün balıklandırma çalışması yapıyoruz. Edirne İl Tarım Orman Müdürlüğümüz bünyesinde İpsala'da bulunan su ürünleri yetiştirme istasyonunda yetişen orda üretilen balıklarımız Marmara Bölgesindeki birçok ilimize gidiyor. Çanakkale ilimizde bunlardan bir tanesi. İlimize de orada üretilen 10 milyon balıktan 1 milyon 750 bin balık bugün getirildi. Tüm ilimiz genelinde bu balıklandırmayı yapıyoruz. Atikhisar barajımıza da 250 bin adet balığı bırakıyoruz. Bugün burada biraz daha farkındalık olması amacıyla çocuklarımızla beraber bir etkinlik düzenledik çünkü bakanlığımızın bu projesinin amacı sürdürülebilirlik, gelecek nesillere sağlam bir doğa bırakmak onlara güzel bir çevre bırakmak bu yüzen biz geleceğimizi geleceğimizle beraber çocuklarımızla yapalım onları da bu projeye dahil edelim istedik" dedi.

Çanakkale il genelinde 8'i baraj gölü ve 21'i gölet olmak üzere toplam 29 su kaynağına 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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