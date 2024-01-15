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Çanakkale'de bir çiftçiye ait koyun 6 kuzu doğurdu - Son Dakika
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Çanakkale'de bir çiftçiye ait koyun 6 kuzu doğurdu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın koyunu, tek bir batında 6 kuzu dünyaya getirdi. Barış, bu olayın 60 yıllık koyunculuk kariyerinde ilk defa yaşandığını belirterek sevincini dile getirdi.

Çanakkale\'de bir çiftçiye ait koyun 6 kuzu doğurdu
15.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:38
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.

İlçeye bağlı Keçiağılı köyünde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın sürüsünde bulunan kıvırcık cinsi koyun, önceki gün doğum yaptı.

Koyununun bir batında 6 kuzu dünyaya getirmesine sevinen Barış, "60 yıldan beri koyunculuk yapıyorum, ilk kez maşallah 6 tane birden oldu. Allah bereket versin." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir çiftçiye ait koyun 6 kuzu doğurdu - Son Dakika
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