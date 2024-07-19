Çanakkale'de Bisikletli Öğrenciye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Talebi - Son Dakika
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Çanakkale'de Bisikletli Öğrenciye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Talebi

Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sürücünün kusurlu olduğu ve bisikletli öğrencinin kusurunun bulunmadığı belirtildi. Sürücünün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

19.07.2024 12:34
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Çanakkale'de bisikletli üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesinde geçen 28 Nisan'da, arkadaşlarıyla Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak üzere antrenman yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Zeliha Güneş'e çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık S.Ç. (56) hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Zeliha Güneş'in ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası kırıkları ile gelişen beyin kanaması, ve beyin doku harabiyeti sonucu gerçekleştiğine yer verildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede sürücü S.Ç'nin kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemediği, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi, bisikletli Güneş'in ise kusurunun bulunmadığı aktarıldı.

S.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Hastanede hayatını kaybetmişti

ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan'da bisikletiyle gezerken S.Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güneş'in cenazesi, 30 Nisan'da memleketi Eskişehir'e düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Bisikletli Öğrenciye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Bisikletli Öğrenciye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Talebi - Son Dakika
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