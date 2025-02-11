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Çanakkale'de deniz 10 metre çekildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 10 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi. Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı.