Çanakkale\'de denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkisinde Azerbaycan uyruklu Şofiq lezgiyev'in kullandığı 22 ACD 667 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, araçtan çıkartıldı.
Sığ bölümde kalan minibüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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