Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü İsmail Ö. ve yolcu Sabire I. ağır yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

03.06.2024 21:20
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü İsmail Ö. ve yolcu Sabire I. ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye bağlı Baharlar Köyü'nden Uzunalan Köyü'ne seyir halinde olan İsmail Ö. yönetiminde 17 PB 450 plakalı otomobil, köy girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücüsü İsmail Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Sabire I. ağır yaralandı. Kazayı görenler çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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