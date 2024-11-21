Çanakkale'de Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
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Çanakkale'de Feribot Seferleri İptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

21.11.2024 08:46
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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale- Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Feribot Seferleri İptal - Son Dakika

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