Çanakkale'de Haşere İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı'da da karasinek ve haşerelere yönelik gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi, Dardanos ve Güzelyalı'da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın ısınmasıyla birlikte çoğalan karasinek ve haşereler ile mücadele eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı tarafından kaydedilebilir ve lisanslı ürünler ile günlük ilaçalama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle çöp konteynerleri ve durgun su ortamlarında rutin olarak fiziksel, biyolojik ve kimyasal ilaçlama çalışması yapılıyor.