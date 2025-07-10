Çanakkale'de Kaçak Göçmen Yakalandı

Kaçak yolla bindikleri gemiyle yurt dışına çıkmak isteyen 3 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda yakalandı.

Karadeniz Ereğli'den İstanbul'a seyir halinde olan Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 90 metre uzunluğundaki "Kevser S" adlı gemide, Fas uyruklu 3 kişinin olduğu mürettebat tarafından tespit edildi.

Gemi kaptanının telsizle haber vermesi üzerine Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG 16" botu, olay yerine sevk edildi.

Bozcaada açıklarında "Kevser S" gemisine çıkan Sahil Güvenlik ekibi, gemide kaçak olarak bulunan 3 kişiyi yakaladı.

Türkiye'ye yasal yolla giren ancak kaçak yolla İngiltere'ye gitmek isteyen göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.