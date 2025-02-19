Çanakkale'de kar yağışı başladı
Çanakkale'de kar yağışı etkili olmaya başladı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Camialan köyü, başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı soğuk hava dalgası, Çanakkale'de etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı kendini hissettirdi. Biga ilçesine bağlı Camialan köyü, başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yetkililer, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji verilerine göre yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşlar tarafından sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.
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