Çanakkale\'de Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda yaşayan Murat Bakırkesen'den (47) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Bakırkesen'i banyoda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Bakırkesen'in öldüğü belirlendi.
Bakırkesen'in cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Çanakkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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