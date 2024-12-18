Çanakkale\'de Meyve Bahçesinde Yangın

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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde kiraz, şeftali ve elma üretimi yapan bir çiftlikte çıktı. Meyve ağaçlarının bulunduğu bölgede alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sulama borularının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.