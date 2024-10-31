Çanakkale'de Motosiklet Hırsızlığı Girişimi

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Çanakkale'de park halindeki motosikletin çalınma girişimi cep telefonuyla kaydedildi.

Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde park halinde duran 17 AGG 402 plakalı motosiklet, başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi tarafından çalınmak istendi.

Motosikleti sürükleyerek götürmeye başlayan şüpheliyi fark eden bir kişi bu anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüyü çeken kişinin "seni şikayet edeceğim hırsız" demesi üzerine şüpheli, motosikleti yaklaşık 100 metre sonra bırakarak kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.