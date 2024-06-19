Çanakkale'de Orman Yangını 18 Saattir Devam Ediyor

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(ÇANAKKALE) - Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangını 18 saattir devam ediyor. Yangın nedeniyle Büyük Anafartalar köyü tedbiren boşaltıldı. Gece boyunca bir helikopterle müdahale edilirken havanın aydınlanmasıyla havadan müdahaleye katılan helikopter ve uçak sayısı arttı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler yasaklandı. Tarihi Conkbayırı bölgesine de ulaşan yangının yaklaşık 575 hektarlık bir alanda etkili olduğu tahmin ediliyor.

Bir anız yangınıyla başladığı ve ormana sıçradığı belirtilen yangın dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 9 uçak, 6 helikopterle havadan ve yangın söndürme ekipleriyle karadan müdahale ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Çanakkale Valiliği Gelibolu Tarihi Alanı'na girişleri durdurdu. İlerleyen saatlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 1 itfaiye ve 1 arazi aracının da görevlendirildiği duyuruldu.

Hava kararınca havadan müdahale tek helikoptere düştü

Ancak, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 575 hektarlık bir alanda etkili olan yangını havadan söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla 1 helikoptere düştü. Gece görüş sistemi olan helikopter sabaha kadar çalışmaya devam ederken, diğer helikopter ve uçaklar havanın aydınlanmasıyla yeniden devreye girdi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri havadan müdahaleye katılan uçak sayısını 10, helikopter sayısını da 7 olarak açıkladı.

Yangın nedeniyle Büyük Anafartalar köyü tedbiren boşaltıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Gelibolu Yarımadamızda çıkan ve hepimizi üzen yangının söndürülmesi için belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Yangının, daha fazla ilerlemeden, bir an önce kontrol altına alınmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Boğaz ulaşıma kapatıldı

Yangının çıktığı saatlerde Çanakkale Boğazı'nda kuzey-güney olarak tek yönlü ulaşıma kapatılırken, gece bir süre ulaşıma açıldı. Ancak, yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerin su almak için denizi kullanması nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki yasak devam ediyor.