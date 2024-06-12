Çanakkale\'de Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü

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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar gördü.

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.