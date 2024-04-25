Çanakkale'de panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çanakkale'de panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Çanakkale\'de panelvan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki panelvan minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle ulaşım bir süre Nusratlı-Yeşilyurt köyleri bağlantı yolundan sağlandı.

25.04.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, seyir halindeki panelvan minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ozan Aktaş idaresindeki 10 LP 304 plakalı minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri tünelde güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle ulaşım bir süre Nusratlı- Yeşilyurt köyleri bağlantı yolundan sürdürüldü.

Kaynak: AA

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