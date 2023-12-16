Çanakkale\'de sağanak nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı

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Çanakkale'nin Kepez beldesindeki liman girişi ile balıkçı barınağı arası sahil yolu caddesi sağanak nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kepez beldesi liman girişi ile balıkçı barınağı arası sahil yolu caddesinin kuvvetli yağıştan dolayı trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.
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