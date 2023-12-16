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Çanakkale'de sağanak nedeniyle yol kapanması

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle Gülpınar-Babakale köy yolunda ulaşım kapanmıştır. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, Babakale Limanı'nda su baskını yaşanmış ve bazı tarım alanları sular altında kalmıştır.

Çanakkale\'de sağanak nedeniyle yol kapanması
16.12.2023 - 15:29,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Gülpınar- Babakale köy yolunda çalışma başlatıldı.

Gülpınar ile Babakale köyleri arasındaki yol, bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağış sonucu yapraklar ve balçık nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, selin taşıdığı yaprak, balçık ve taşları iş makineleri yardımıyla kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Ayrıca, Babakale Limanı'ndaki çekek yerinde yüksek kesimlerden gelen sel nedeniyle su baskını yaşandı. Yağmur sularıyla sürüklenen toprak, limandaki çekek yerini kapladı.

Babakale köyü girişindeki derelerin de debisi yükseldi. Bazı zeytinlik ve tarlaların su altında kaldığı gözlendi.

Köy Muhtarı Bekir Vargün, AA muhabirine, 9 kilometrelik Gülpınar-Babakale yolunda yağış nedeniyle hasar oluştuğunu ancak İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığını söyledi.

Babakale köyünün içinde herhangi bir problemin olmadığını ancak limanda sıkıntı yaşandığını anlatan Vargün, "Adeta yüzen tekneler karada kaldı. Öyle bir sıkıntı var limanımızda. İsale hattında bir sıkıntı var ancak devletimiz yanımızda." dedi.

Gülpınar-Babakale yolunun, çalışmaların ardından araç geçişlerine yeniden açılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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