Çanakkale\'de Sağanak Sonrası Su Baskınları

Avrupa ülkelerine de sıçrayan gizemli hastalıkta korkulan oldu

ÇANAKKALE'de etkisini yitiren sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Su basan evlere, ulaşım sağlanamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'turuncu' kodlu uyarının ardından kentte, dün gün boyunca sağanak etkili oldu. Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Sahil Mahallesi'nde yollar göle dönerken, sağanak gece saatlerinde itibaren etkisini yitirdi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.(DHA)