Çanakkale\'de Sağanak Yağış

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Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde saat 16.30 sırlarından sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. O anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.