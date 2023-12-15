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Çanakkale'de Sağanak Yağış: Otomobil Suya Kapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sağanak Yağış: Otomobil Suya Kapıldı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Kalabaklı köyünde dere taştı ve bir otomobil suya kapıldı. İl Özel İdare ekipleri temizlik çalışmalarına başlarken, Vali İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale\'de Sağanak Yağış: Otomobil Suya Kapıldı
15.12.2023 - 17:49,
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ÇANAKKALE'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taştı, otomobil suya kapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kalabaklı köyünde dere taştı. Yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil, bölgeye gelen kepçeyle kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Sağanak Yağış: Otomobil Suya Kapıldı - Son Dakika
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