Çanakkale\'de Sağanak Yağış Sonucu Karamenderes Çayı Taştı

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ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından Karamenderes Çayı'nın taşması nedeniyle sular altında kalan buğday tarlaları dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen, Kaz Dağları ve Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı sağanak yağışların ardından dün debisinin yükselmesi sonucu taştı. Jandarma ekipleri yaşanacak olumsuzluklara karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Taşkının ardından sular altına kalan buğday tarlaları dron ile havadan görüntülendi.

VALİLİK ÇAY YATAĞINA YAKLAŞMAYIN

Konuyla ilgili dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir denildi.