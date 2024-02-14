Çanakkale'de Sağanak Yağış Sonucu Karamenderes Çayı Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Sağanak Yağış Sonucu Karamenderes Çayı Taştı

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonucu Karamenderes Çayı taştı. Buğday tarlaları sular altında kalırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlardan çay yatağına yaklaşmamaları istendi.

14.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından Karamenderes Çayı'nın taşması nedeniyle sular altında kalan buğday tarlaları dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen, Kaz Dağları ve Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı sağanak yağışların ardından dün debisinin yükselmesi sonucu taştı. Jandarma ekipleri yaşanacak olumsuzluklara karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Taşkının ardından sular altına kalan buğday tarlaları dron ile havadan görüntülendi.

VALİLİK ÇAY YATAĞINA YAKLAŞMAYIN

Konuyla ilgili dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir denildi.

Çanakkale\'de Sağanak Yağış Sonucu Karamenderes Çayı Taştı
Kaynak: DHA

Çanakkale, Jandarma, Tarım, Güvenlik, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Sağanak Yağış Sonucu Karamenderes Çayı Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Sağanak Yağış Sonucu Karamenderes Çayı Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement