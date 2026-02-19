Çanakkale'de Sarıçay Taştı

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak ve Atikhisar Barajı'ndan bırakılan su ile debisi yükselerek taşan Sarıçay'ın suyu çekildi. Suyun çekilmesi ile ortaya çıkan alan dronla görüntülendi.

Çanakkale'de etkili olan sağanağın ardından Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Daha sonra barajın dolusavağı açıldı. Dün hem sağanak hem de açılan dolusavağın ardından kenti ikiye bölen Sarıçay taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan su altında kaldı. Duraktaki araçlar şoförler tarafından son anda kurtarılırken, Sarıçay yatağındaki bazı tekneler suya gömüldü. Sarıçay'ın debisinin düşmesinin ardından su geri çekildi. Suyun çekilmesi ile ortaya çıkan alan dron ile havadan görüntülendi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,