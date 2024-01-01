15:29 •
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi•
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Biga'dan Çanakkale'ye gelen A.H idaresindeki 17 KD 006 plakalı özel bir şirkete ait servis otobüsü, Lapseki'nin Çardak beldesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada aynı işyerinde çalışan 5 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de servis otobüsü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika