Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Değirmencik ve Kemer köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.