Bayramiç\'te Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saat 15 dakikalık müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.45 sıralarında Bayramiç ilçesi Yeniköy göleti yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve kadardan müdahaleyle saat 18.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 1 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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