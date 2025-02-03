Çanakkale'de Trafik Denetiminde 141 Sürücüye Ceza

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde 141 sürücüye 559 bin 880 lira para cezası kesildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında ve "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" artırılması hedefiyle, 25-26 Ocak'ta 22.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Toplam 30 noktada yapılan uygulamalarda 1550 araç ve kişi sorgulandı.

Denetimlerde 141 sürücüye toplam 559 bin 880 lira para cezası uygulanırken, 10 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu ve 46 araç trafikten men edildi.