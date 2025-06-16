Çanakkale\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Lapseki'de seyir halinde olan İsmail A. (30) idaresindeki 34 HSH 212 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk U'nun (27) kullandığı 17 AGV 484 plakalı otomobil ile Yeniceköy ile Subaşı köyleri arasındaki yolda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail A. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine, aracında bulunan İ.Ş İ.B. H.S. ile diğer aracın sürücüsü Faruk U. Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.