Çanakkale\'de Trafik Kazası: İki Ölü

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Erol Uysal (46) ile annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki 17 AGU 684 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı 17 EY 439 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.