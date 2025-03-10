Çanakkale'de Tüfekli Rehin Alma Olayı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tüfekli Rehin Alma Olayı

Burak A., annesini rehin alarak yaralı bir kişiyi vurarak polisle çatıştı. Olayda şüpheli öldürüldü.

10.03.2025 18:16
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Çanakkale'de av tüfeğiyle çıktığı balkonda kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaralayan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta Burak A, av tüfeğiyle balkona çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli Burak A. zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

Şüpheli bu sırada, ikna çalışmalarına katılan sokaktaki F. O'yu (50) ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunulan yaralı, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda annesi Ş.A'nın da yer aldığı gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge, yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Jandarmanın da desteğe geldiği olay yerinde şüphelinin ikna edilememesi üzerine daire kapısını kırarak eve giren ekipler, şüphelinin annesini kurtardı. Bu sırada Burak A. ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Burak A'nın hayatını kaybettiği, bir polis memurunun da elinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Bu arada Burak A'nın cesedinin savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Annesini rehin almış

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, annesi Ş.A. ile ikamet eden şüpheli Burak A'nın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin adrese intikal ettiği belirtildi.

Burak A'nın polis ekiplerini görünce eline tüfek alarak evinin balkonuna çıktığı ve annesini rehin aldığı bildirilen açıklamada, "Elinde bulunan tüfekle balkonundan çevredeki vatandaşları tehdit etmeye başlayan şüpheli şahıs kendisini ikna etmeye çalışan komşusu F. O'yu karın bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılmış olup tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olay esnasında çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahsın tüfeği bırakması yönünde gerekli çalışmalar yapılmış, bu esnada ikamette bulunan annesi kurtarılmıştır. Saat 15.40 sularında polislerimize hedef gözeterek tekrar ateş etmeye başlaması üzerine müdahale edilerek saat 15.50'de etkisiz hale getirilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif yaralanmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Tüfekli Rehin Alma Olayı - Son Dakika

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