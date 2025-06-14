Çanakkale'de Tünel Kazası: 1 Ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tünelde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Küçükkuyu'dan Ayvacık yönüne giden Mehmet Akpolat'ın kullandığı 34 HHB 507 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete, H.G. idaresindeki 35 BFM 383 plakalı kamyon Küçükkuyu tünelinde arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akpolat, olay yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kamyon sürücüsü H.G. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.