Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 283 gram uyuşturucu ve 2 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 283 gram uyuşturucu ve 2 silah ele geçirildi

Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 283 gram uyuşturucu ve 2 silah ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan operasyonda, Yeniçiftlik köyünde bir evde yapılan aramada 1 kilo 283 gram kubar esrar, av tüfeği, havalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

22.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 283 gram uyuşturucu ile 2 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yeniçiftlik köyünde bir eve baskın yaptı.

Şüpheli H.L'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 283 gram kubar esrar, av tüfeği, havalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 283 gram uyuşturucu ve 2 silah ele geçirildi - Son Dakika
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