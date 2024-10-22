Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 6 adrese gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden 13 gram sentetik uyuşturucu, 112 adet sentetik ecza, tabanca, hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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