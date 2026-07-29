Çanakkale'de Yangın: Alevler Ormana Sıçradı
Ayvacık'ta çıkan yangın ormana sıçradı, bazı işletmeler tedbiren boşaltıldı.
ALEVLER ORMANA SIÇRADI, BAZI İŞLETMELER BOŞALTILDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında, bir arazide çıkan yangında alevler rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgedeki bazı işletmeler tedbir amacıyla boşaltıldı.
İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
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