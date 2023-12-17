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Çanakkale'de yangın: Ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çanakkale'de yangın: Ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerinin 2'nci katında çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı. Evde mahsur kalan kadın, oğlu tarafından kurtarıldı. Yangın 5 saatte söndürüldü.

Çanakkale\'de yangın: Ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi
17.12.2023 - 16:09,  Güncelleme: 16:11
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerinin 2'nci katında çıkıp, yanındaki eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Ayşe Çaygöz'ü (74) oğlu Orhan Çaygöz dışarı çıkardı. Yangında ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bayramiç ilçesi Tepekcik Mahallesi Çamlık Sokak'taki kereste imalathanesinin 2'nci katındaki ofiste saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki eve sıçradı. Bu sırada evdeki Ramiz Çaygöz (79) içeride mahsur kalan eşi Ayşe Çaygöz'ü dışarıya çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çaygöz, oğlu Orhan Çaygöz'ü arayıp, yardım istedi. Orhan Çaygöz eve girerek annesi Ayşe Çaygöz'ü çıkarttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bayramiç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, 2 arazöz, Ezine Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, 5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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Bayramiç, İtfaiye, Son Dakika

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