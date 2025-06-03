Çanakkale'de Yılanların Dansı

Yılanların dansı böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıköyü'ndeki bir elma bahçesini biçmeye giden 62 yaşındaki İsa Varol, bahçedeki otları biçtikten sonra arabasına bindi. Varol, arabasında seyir halindeyken bir gürültü duydu ve arabasını durdurdu. Gürültünün geldiği yöne giden Varol, iki yılanın dansına denk geldi. Varol, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Yılanların dansına şahit olan İsa Varol o anları şöyle anlattı: "Hacıköy köyünde bir arkadaşımın elma bahçesini biçeye gitmiştim. İş dönüşü akşam üzeri arabayı çalıştırdım Bayramiç'e doğru gelecektim. Yolun üzerinde, orta yerinde otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissetim. Bunların ne olduğunu bilemedim. Arabayı durdurudum baktım. Baktım ki iki tane yılanın çiftleştiğini veya böyle bireyler yaptığını gördüm. Hemen elimdeki cep telefonunu çıkarıp bunları bir kayda almayı düşündüm ve kayda aldım" dedi.