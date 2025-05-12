Çanakkale\'deki Kazada Hayatını Kaybeden Aynur Kocabey Defnedildi

Çanakkale'de otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Aynur Kocabey'in cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Kazaya karışan otobüsün yolcularından Kocabey'in cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınarak Süleyman Mehmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kocabey'in naaşı, Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren yolcu Fatma Bektaş'ın cenazesinin de dün Tekirdağ'da defnedildiği öğrenildi.

Olay

Ezine'den Çanakkale istikametine giden Oktay Batır'ın idaresindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, iki gün önce devrilerek bölünmüş yolun karşı şeridine geçmişti.

Kamyonun yola dağılan tomruk yüküne, Ezine yönünde ilerleyen Cenk Eriç'in kullandığı 34 DCJ 400 plakalı otomobil çarparak takla atmıştı. Aynı istikamette Mehmet Altınok idaresindeki içinde 22 yolcu bulunan 17 AHT 624 plakalı otobüs, önce tomruk yüküne, ardından devrilmiş vaziyette bulunan kamyona çarpmıştı.

Savrulan tomruk yükü, benzin istasyonunda park halinde bulunan 54 HY 976 plakalı araçta hasara yol açmıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.