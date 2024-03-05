Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Türk Kızılaya Kan Bağışında Bulundu

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılaya destek için kan bağışında bulundu.

Kentte görevli polisler, İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan kan bağış merkezinde, kan bağışı gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Türk Kızılayın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak ve duyarlılığı arttırmak istediklerini söyledi.

Bunun için yoğun bir şekilde kampanyaya destek verdiklerini belirten Arıcı, "Bizim yapacağımız kan bağışlarının ne kadar önemli olduğunu, Türk Kızılayın bu konuda bırakın Türkiye'yi dünyada bile öncü bir kurum olduğunu hepimiz biliyoruz biz de Kızılayın bu çalışmalarına kanlarımızla destek olmak amacıyla buradayız." dedi.