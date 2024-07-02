Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli Hizmete Açılıyor

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Çanakkale'nin Kepez beldesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulamalı Oteli hizmete açılacak.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde deprem güçlendirmesi ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan uygulama otelinin çok yakında hizmete açılacağı duyuruldu.