Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 85'inci yılında memleketinde anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 85'inci yılında memleketinde anıldı

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 85'inci yılı dolayısıyla memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

01.12.2024 14:16
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Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 85'inci yılı dolayısıyla memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Koca Seyit Müzesi'nin de bulunduğu alanda dualar edilen programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyit Onbaşı'nın Balıkesir ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bu topraklarda bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bayrağımız gönderde dalgalanabiliyorsa, ezanımız hür bir şekilde okunabiliyorsa bu büyüklerimiz sayesindedir. Biz de bugün Seyit Onbaşı'nın vefatının 85'inci yılı dolayısıyla gelerek dualarımızı yaptık. Tabii ki Çanakkale savaşlarının en büyük kahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Savaşın en büyük kahramanlarından biri ve bizim de hemşerimiz olan bu toprakların evladı Seyit Onbaşı'mıza da Allah'tan rahmet diliyoruz, geride kalan yakınlarına da sabırlar niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun."

Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Kulübü Başkanı Ayşenur Köse de arkadaşlarıyla Seyit Onbaşı için Çanakkale'den geldiklerini dile getirdi.

Köse, Seyit Onbaşı'nın kabrine her yıl düzenli olarak gelmeyi kendilerine borç bildiklerini vurgulayarak, "Buraya gelmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sonuç olarak onlar buraları bizlere emanet eden insanlar, Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye'de vatana olan borcunu nasıl yaptıysa biz de onların devamı olarak aynı şekilde ilerlemeyi hedef biliyoruz. Onlar iyi ki varlar, iyi ki bu vatanı bize emanet ettiler." dedi.

Anma programı kapsamında ayrıca Kocaseyit Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu, lokma ve pilav dağıtıldı.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Taşyürek, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 85'inci yılında memleketinde anıldı - Son Dakika

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